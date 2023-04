Zwariowana pogoda w majówkę. Są ostrzeżenia IMGW

- Niedziela w południowo-wschodniej części kraju będzie z większym zachmurzeniem i opadami deszczu. Na pozostałym obszarze kraju pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 16 stopni Celsjusza. Chłodniej tylko na północy: od 9 do 12 stopni. Wiejący z północnego zachodu wiatr chwilami może być umiarkowany i porywisty, zwłaszcza we wschodniej i południowej części kraju. Na Lubelszczyźnie możliwe są słabe burze - wyjaśnił meteorolog.