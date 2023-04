Ekspertka radzi, jak zaoszczędzić w dobie inflacji. "Metoda kopertowa"

Oszczędzaj na zakupach

Jak robić zakupy, by oszczędzać? - Moim ulubionym sposobem jest robienie listy zakupów i posiłków. Idąc do sklepu, musimy wiedzieć, co chcemy jeść. Pomoże to zminimalizować ilość produktów, które przyniesiemy do domu i zmniejszyć wydatki. U mnie dało to oszczędności 25 proc. w skali miesiąca - poleca rozmówczyni podcastu.