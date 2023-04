"O zgrozo". Wymienia najczęstsze błędy podczas grillowania

- Ja nie grilluję kiełbas wędzonych, takich, które Polacy najchętniej wybierają. Wszystko dlatego, że one są peklowane i w czasie obróbki termicznej zachodzą tam szkodliwe dla zdrowia procesy. Najlepiej grillować surowe, białe kiełbasy. Oczywiście tylko te, które mają wysoką zawartość mięsa. Jeżeli kiełbasa ma tylko 60-70 procent wieprzowiny, to ja bym się zastanawiał, co w niej jeszcze jest. Jeżeli dłużej poleży na grillu, to robi się sucha i niesmaczna - wymienia nasz ekspert.