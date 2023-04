Promocje na majówkę 2023. Ile kosztują produkty na grilla?

W Auchanie w terminie od 27 kwietnia do 2 maja taniej będzie można nabyć mięsa, dania i kiełbasy. Francuska sieć przy niektórych produktach informuje, że ich cena nie zmieniła się w stosunku do ceny z maja 2022 roku - to m.in. "kubełek drobiowych rozmaitości na grill", który będzie można nabyć za 14,98 zł.