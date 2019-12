WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Kaufland. Promocje do 15 grudnia 2019. Sprawdź, na co są zniżki Kaufland wprowadza w tygodniu 9-15 grudnia nowe obniżki. Dowiedz się, jakie produkty możesz kupić w promocyjnej cenie. Czerwona ulotka Kaufland obowiązuje tylko do 11 grudnia. Kaufland. Promocje do 15 grudnia 2019. Sprawdź, na co są zniżki (iStock.com, Fot: gopixa) Kaufland. Zniżki z czerwoną ulotką do 11 grudnia Czerwona ulotka w Kaufland obowiązuje tylko do 11 grudnia! Obniżki dotyczą owoców, warzyw, napojów, chemii i kosmetyków, nabiału i pieczywa.

Z czerwoną ulotką kupimy taniej:

Z czerwoną ulotką kupimy taniej: tuszkę z kurczaka 1 kg za 3,99 zł

jogurty owocowe Jogobella 150 g – 0,85 zł za sztukę

włoszczyznę 650 g za 3,99 zł (obniżka z 5,99 zł)

cebulę w opakowaniu 5 kg za 7,77 zł (obniżka z 16,99 zł)

makaron jajeczny Krajanka – 1 kg za 0,85 zł

Lenor płyn do płukania tkanin – obniżka 30%

ogórki konserwowe Urbanek – za słoik 920 g 4,35 zł

wodę mineralną Cechini Muszyna – za butelkę 2 l 1,69 zł (obniżka z 2,19 zł) Poza produktami spożywczymi, Kaufland oferuje inne wyroby w atrakcyjnych cenach. Za karmnik dla ptaków Tukan (kryty słomą) o wymiarach 26 x 25 x 25 cm zapłacimy 31,99 zł. Tyle samo będzie nas kosztować karmnik sosnowy Tatrapet. Pomyślmy o dożywianiu ptaków, takich jak poszukujące smacznej słoniny sikorki. Całą gazetkę Kaufland znajdziesz tutaj. Kaufland. Obniżki do 15 grudnia 12 grudnia, w czwartek, w Kauflandzie startują nowe przeceny. Będą obowiązywały do kolejnej środy, 18 grudnia, lub do wyczerpania zapasów. Ze zniżką kupimy: kawa Tchibo Family 500 g – zniżka z 13,29 zł do 8,99 zł

papryka, 3 sztuki, opakowanie 500 g – zniżka z 6,99 zł do 3,99 zł

Ustronianka woda mineralna 1,5 l – zniżka z 1,69 do 1,19 zł

majonez Hellmann's Babuni 650 ml – zniżka z 9,99 do 6,49 zł

miód lipowy Roztoczański 1000 g – zniżka z 36,99 do 24,99 zł

Nescafé Gold kawa rozpuszczalna 200 g – zniżka z 29,99 do 18,99 zł

proszek do prania Persil 4,68 kg – 34,99 zł a także dziesiątki innych produktów. Całą gazetkę Kaufland na dni 12-18 grudnia znajdziesz tutaj. Zobacz też: Burza wokół wyjazdów do USA byłego asystenta Macierewicza. Jest reakcja rzecznika PiS