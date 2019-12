Lidl. Obniżki w gazetce 9-15 grudnia 2019. Kupony rabatowe

Nowy tydzień, nowe promocje w Lidlu. Sprawdź, jakie obniżki sieć przygotowała na tydzień 9-15 grudnia. Kupony rabatowe w sklepach Lidl.

Lidl. Przeceny od poniedziałku 9 grudnia do środy 11 grudnia

Od poniedziałku do środy w Lidlu obowiązują obniżone ceny na szereg produktów żywnościowych. Od 30 do 50% mniej zapłacimy za pomarańcze, cytryny, pomidory truskawkowe, maliny, pomelo czy jarmuż (patrz niżej). Do 30% taniej zapłacimy za pieczywo, takie jak drożdżówki z makiem, chleb żytni czy chleb na maślance. Atrakcyjne przeceny obejmą także mięso – nawet 33% mniej będą kosztowały boczek bez kości, tatar wołowy, karkówka czy dziki bażant.

Lidl, który ostatnio rozpoczął współprace z Christiną Aguilerą , obniży o 45% cenę kapsułek do prania Persil (40 sztuk za 27,99 zł). Z kolei przy zakupie dwóch opakowań pieluszek Jupilu Junior zapłacimy za każde z nich 5 złotych mniej (obniżka z 20,99 do 15,69 zł).

Lidl. Przeceny od poniedziałku 9 grudnia do niedzieli 15 grudnia. Kupony rabatowe

Od poniedziałku 9 grudnia do niedzieli 15 grudnia Lidl wprowadza też inne okazjonalne ceny. Od czwartku 12 grudnia wielofunkcyjny robot kuchenny Silver Crest 1000 W z funkcją Wi-Fi kosztuje nie 1599, a 1299 zł. W cenie 349 złotych możemy kupić teleskop Bresser z powiększeniem od 35x do 525x, przekątną obiektywu 70 mm i ogniskową 700 mm, dzięki któremu nasze dziecko przeprowadzi bezpiecznie obserwacje astronomiczne i naziemne.

Od 9 grudnia w sieci Lidl obowiązują jednorazowe kupony rabatowe. Możesz uzyskać dostęp do nich dzięki aplikacji Lidl Plus, do pobrania z Google Play oraz App Store. Od 9 do 11 grudnia z kuponami Lidl otrzymamy zniżki na produkty do pieczenia, a do 15 grudnia także na kiełbaski wiedeńskie, margarynę Palma czy ser pleśniowy Blue Village.