W Rossmann atrakcyjne obniżki. Promocje 9-15 grudnia 2019

Nowe promocje w drogeriach Rossmann. Sprawdź, jakie produkty można kupić w znanej sieci po okazyjnej cenie. Najnowsza gazetka z kosmetykami, szamponami, akcesoriami.

Rossmann. Promocje 9-15 grudnia

Drogerie Rossmann wprowadzają w drugim tygodniu grudnia wiele ciekawych promocji. Sieć ze znaczkiem czerwonego centaura zachęca klientki i klientów zredukowanymi cenami. To dopiero pierwsza fala promocji. W tygodniu 16-22 grudnia, poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, Rossmann zapewne wprowadzi kolejne obniżki.

W Rossmannie przyciągnie nas oferta -30% na wybrane produkty do oczyszczania i pielęgnacji twarzy Nivea. Należą do nich Q10 Power, przeciwzmarszczkowy krem nawilżający na dzień, SPF 15

50 ml, czy NIVEAHyaluron Cellular Filler, 7-dniowa skoncentrowana kuracja w ampułce 5 ml. Obnizka dotyczy też chusteczek do demakijażu MicellAIR.