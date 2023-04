Parsknęli śmiechem na antenie. Wpadka w TVN24, Tusk też się uśmieje

Program otworzyło pytanie Konrada Piaseckiego o zdarzenie z poniedziałku. Tego dnia pojawiła się informacja, że warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w 2014 r. przez Donalda Tuska, pełniącego wówczas funkcję premiera. Uruchomiono je na podstawie zawiadomienia, które złożył w listopadzie 2022 r. bohater słynnej afery podsłuchowej Marek Falenta i odnosiło się ono do kontroli w spółce Składy Węgla. Były biznesmen uważa, że rząd PO-PSL zmusił go do zaprzestania działalności, czyli handlu rosyjskim węglem.