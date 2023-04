Zwabili wagnerowców do środka. Ukraińska taktyka w Bachmucie

Ukraińcy nie mają wyjścia. Wagnerowcy czają się w Bachmucie i zdobywają w krwawych walkach kawałek po kawałku miasta. Żołnierze Zełenskiego działają teraz według nowej taktyki. Polega ona na przeprowadzeni sprytnych prowokacji okupantów podczas ulicznych walk. Rosjanie są zwabiani do środka, podczas gdy teren już wcześniej został przygotowany pod zasadzkę. Do sieci trafiło nagranie z takiej akcji. Widać na nim potężną eksplozję bloku mieszkalnego na jednej z dzielnic Bachmutu. W tym przypadku grupa obrońców Kijowa odpierała ostrzał wroga, ale w pewnym momencie padł rozkaz o wycofaniu się, stąd Ukraińcy ruszyli w kierunku pobliskiego bloku. Wbiegli przez drzwi do klatki schodowej, a za nimi ruszyli wagnerowcy. Wojskowi jednak od razu zeszli do piwnic i z powrotem wydostali się na powierzchnię, tylko że po drugiej stronie budynku. Następnie zdetonowano ładunki wybuchowe w chwili, gdy Rosjanie byli na wyciągniecie dłoni. Całą akcję z powietrze obserwowały drony, by mieć pewność, że misja została zakończona pomyślnie.