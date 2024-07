"Zupa turystyczna" nad Morskim Okiem. W górach sypią się mandaty

Morskie Oko to popularne wśród turystów miejsce, do którego każdego roku tłumnie przybywają. Jednak nie każdy pamięta o przestrzeganiu podstawowych zasad. Zwraca na to uwagę cytowany przez "Gazetę Wyborczą" Grzegorz Bryniarski, leśniczy znad Morskiego Oka, który miejsce to porównuje do plaży w Międzyzdrojach.