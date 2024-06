Ekolodzy zablokują drogę do Morskiego Oka? Chodzi nie tylko o konie

Co roku to samo. Morskie Oko oblężone

W sezonie letnim w ciągu dwóch miesięcy do Morskiego Oka wdrapuje się ponad 400 tys. turystów, to nawet 20 tys. osób dziennie. Dlatego w trosce o naturę, aktywiści chcą ograniczyć, a nawet czasowo blokować drogę prowadząco do tego miejsca.