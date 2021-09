Zaskakująca odpowiedź Żukowskiej. "Raczej nie kupują chleba"

- Porównuję je do cen w skupie. Pani mnie pyta o ceny w sklepie, ceny rosnące, natomiast po drugiej stronie są rolnicy. Oni cieszą się z tego, że z wyjątkiem cen na trzodę chlewną rosną ceny pszenicy, rzepaku, nawet mleka. W związku z tym jest to "miecz obosieczny". Gdybyśmy mieli malejące ceny, to jednocześnie dla rolników oznaczałoby to niezwykle trudny czas – odpowiedział Morawiecki. Jego wypowiedź trwała prawie 90 sekund, jednak żadna kwota z ust premiera nie padła.