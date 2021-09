Terlecki się tłumaczy i zmienia zdanie: Wyjście z UE nie wchodzi w grę

Teraz polityk Prawa i Sprawiedliwości po raz kolejny postanowił wytłumaczyć, co dokładnie miał na myśli. - Oczywiście mieliśmy tu do czynienia z pewną manipulacją, czy nadinterpretacją opozycji, która po tej wypowiedzi w czasie Forum Ekonomicznego w Karpaczu, a także po słowach pewnego ostrzeżenia, że arogancja biurokracji brukselskiej doprowadziła do Brexitu. Otóż ta wypowiedź była przedstawiana jako pogróżka, że PiS będzie dążyć do tego, by Polska opuściła UE - powiedział Ryszard Terlecki w Programie Pierwszym Polskiego Radia.