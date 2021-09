Afera mailowa zostanie wyjaśniona? Ryszard Terlecki komentuje

Następnie Dworczyk miał dodać, że ów pomysł konsultował już z "prezes Julią", która oceniła go pozytywnie i miała prosić o telefon od premiera w tej sprawie. Szef Kancelarii Premiera miał również podkreślać, że Mucha naciskał na szybkie zamknięcie sprawy. "Umówiłem się z nim, że jak będę miał nazwiska negatywnie ocenione przez Ciebie, to podrzucę mu je niezwłocznie. Prosił, o ile to możliwe, by sprawę załatwić jutro" - czytamy w opublikowanej w sieci wiadomości.