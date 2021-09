Kierownik projektu z pensją wiceministra. Nowe ekstrapłatne stanowiska w Kancelarii Premiera

"Rz" podkreśla jednak, że z rozporządzenia nie wynika, iż wymagane są szczególne kwalifikacje. Kierownik projektu będzie musiał posiadać wykształcenie wyższe i niewielki staż pracy. W przypadku głównego kierownika ma on wynosić sześć lat, starszego - cztery lata, a młodszego - tylko dwa lata. Co więcej, zgodnie z jednym z nowych przepisów, dyrektor generalny "może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres doświadczenia zawodowego wymagany do zajmowania danego stanowiska".