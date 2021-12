Zuchwała kradzież reniferów we Wrocławiu. Wszystko z powodu świąt

Jako że wartość skradzionych reniferów przekroczyła 500 zł, to mamy do czynienia z przestępstwem, a nie wykroczeniem. Dlatego też 31-latka usłyszała zarzut dotyczący kradzieży. Grozi jej teraz do 5 lat pozbawienia wolności. O jej dalszym losie zadecyduje sąd.