Zreformować Pierwszą Komunię Świętą [OPINIA]

Te dzieci, które są do tego gotowe, których rodzice i proboszcz, czy duszpasterz, wspólnie ocenią, że jest to możliwe, mogłyby przystępować do Eucharystii (i związanej z nią w Polsce pierwszej spowiedzi) już jako sześciolatki, inne w wieku siedmiu, ośmiu czy dziesięciu lat. O każdym decydowano by osobno, a same uroczystości miałyby o wiele bardziej prywatny, jednostkowy charakter. Dzięki temu uniknęłoby się rywalizacji na stroje komunijne, opowiadania o prezentach, a także społecznego nacisku, by każdy do Eucharystii przystąpił.