Komunijne szaleństwo. "Mogą obudzić się z ręką w nocniku"

- U nas przyjęcie kosztuje od 230 do 250 złotych za osobę. Szacujemy, że w przyszłym roku będzie to koszt rzędu 250 złotych za talerzyk, a w 2026 - około 300 złotych - mówi dla WP właściciel jednej z popularnych w Łodzi restauracji. Jak tłumaczy, wszystkiemu winna jest inflacja. Niemniej na brak zainteresowania nie mogą narzekać. - Najbardziej oblegany termin to 19 maja. W tym roku mamy wszystko zarezerwowane i dostajemy już zapytania na dwa lata do przodu - dodaje.