Młody mężczyzna, poszkodowany w wybuchu w tyskim bloku, do którego doszło w poniedziałek rano, trafił do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach w bardzo ciężkim stanie; docelowo będzie on leczony w Centrum Leczenia Oparzeń w Piekarach Śląskich - przekazała PAP rzeczniczka Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Jolanta Wołkowicz.