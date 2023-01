Zostało ich tylko dwóch. Dramatyczna walka o życie na froncie

Wielkie opanowanie i profesja Ukraińców. Do sieci trafiło nagranie z obwodu ługańskiego pod Kreminną, na którym widać dwóch obrońców Kijowa, którzy zostali sami na polu bitwy. Żołnierze nie poddali się i dzielnie walczyli, by odeprzeć atak okupantów. Niesamowite nagranie z perspektywy żołnierzy pochodzi z okolicznych lasów, gdzie Rosjanie zaatakowali wóz pancerny BMP-3 należący do Ukraińców. Akcję przeżyło tylko dwóch żołnierzy Zełenskiego. Pomimo ogromnej presji i zmasowanego ataku wroga, Ukraińcom udało się wyjść cało z tego zdarzenia, odpierając ostrzał okupantów i powiększając straty po stronie rosyjskiej. Po wszystkim żołnierze uciekli w bezpieczniejsze miejsce. Dalej ocalałych zabrał śmigłowiec Mi-17, by w najszybszy z możliwych sposobów przetransportować ich do pobliskiej bazy Sił Zbrojnych Ukrainy.