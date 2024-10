Żona zleciła zabójstwo. Kolejne zatrzymania w głośnej sprawie

Do kulis sprawy dotarło RMF FM. Wedle informacji rozgłośni zatrzymana kobieta była znajomą żony biznesmena szukającej zabójcy do wynajęcia. To ona miała skontaktować ją z zatrzymanym 59-latkiem, który miał związki z grupą ożarowską. Mężczyzna miał wstępnie zgodzić się przyjęcie zlecenia. Okazał się jednak zbyt drogi dla swojej niedoszłej mocodawczyni. Ostatecznie żona Piotra G. wynajęła młodego Brytyjczyka, który za zamach miał zainkasować 10 tysięcy funtów - podaje RMF FM.