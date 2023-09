Sensacja na listach PiS. W tle głośna dymisja

- Kwestie poglądów politycznych to indywidualna sprawa mojej żony. To, że jest na listach PiS świadczy o tym, że ktoś znacznie się pomylił w ocenie moich rzekomych win. Skoro postępowania w mojej sprawie są umarzane z powodu braku cech przestępstwa, to wygląda to na "prokuratorski gol" i "strzał w kolano". Czy zagłosuję na żonę? Zostawię to dla siebie – mówi Wirtualnej Polsce gen. Zbigniew Maj.