Śledztwo ws. byłego szefa policji umorzone. Mocne słowa Zbigniewa Maja

- Czuję się poszkodowany jako Komendant Główny Policji, jako oficer CBŚ, a także jako ojciec i głowa rodziny. Zniszczono mnie zawodowo. Za każdym razem służby, w szczególności CBA, puszczały w eter informacje na temat moich rzekomych nieprawidłowości. Dowiedziałem się m.in. na temat "mojego udziału" w mafii paliwowej. Notabene byłem przesłuchiwany w tej sprawie w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku. Tam dowiedziałem się, że jeden z moich byłych współpracowników trafił do nielegalnej spółki i "haraczował” gangsterów, powołując się na mnie. Nie znałem ani tych ludzi, ani tej firmy. Ale wystarczyło, że moje nazwisko pojawiło się w aktach sprawy i dla służb było to wystarczającym pretekstem, by szukać na mnie haków i mnie podsłuchiwać. Zrobili ze mnie gangusa. Postępowania miały za wszelką cenę udowodnić, że jestem winny, bo tego wymagał - nazwijmy to wprost - aparat państwa – ocenia Maj.