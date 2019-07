Zomowiec strzelał do górników z "Wujka". Jest akt oskarżenia za zbrodnie komunistyczne

Instytut Pamięci Narodowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Romanowi S. Jako funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej mężczyzna miał strzelać do górników. "Dopuścił się zbrodni komunistycznej stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości" - przekonuje IPN.

Po przesłuchaniu podejrzanego, prokuratura wystąpiła o areszt na 3 miesiące. Wniosek motywowano grożącą mężczyźnie surową karą - do 10 lat więzienia - oraz "uzasadnioną obawą jego ucieczki lub ukrywania za granicą".

"Użył broni palnej oddając strzały"

Teraz Instytut Pamięci Narodowej skierował do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko Romanowi S. Jak informuje RMF FM, wniosek przygotował śledczy z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Przypomnijmy, że do tragedii, za którą odpowiadać ma m.in. Roman S., doszło 16 grudnia 1981 roku. Podczas pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach milicja otworzyła ogień do strajkujących. Zginęło 9 osób, a około 20 zostało rannych. Była to najkrwawsza tragedia w stanie wojennym.