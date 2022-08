Żółty pył nad Polską. Wydano komunikat

Żółty pył nad Polską. Jak długo się utrzyma?

Ogłoszony we czwartek, 25 sierpnia komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że "Państwowy Instytut Badawczy w dalszym ciągu prognozuje utrzymanie się napływu powietrza z kierunków wschodnich w najbliższych dniach. W przypadku braku opadów atmosferycznych może to powodować lokalne utrzymywanie się podwyższonych stężeń we wschodniej, środkowej i południowej Polsce".