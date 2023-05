Żółty pył na samochodzie. Czym jest? Problem powtarza się co roku

Żółty pyłek na samochodzie. Jak go wyczyścić?

Żółty pyłek - oprócz walorów estetycznych - nie szkodzi lakierowi. Aby go usunąć, wystarczy udać się na myjnię. Eksperci motoryzacyjni nie zalecają pozbywania się osadu przez przetarcie go dłonią lub ściereczką, ponieważ wraz z pyłem na karoserii mogą osadzić się twardsze zabrudzenia. Ich pocieranie może prowadzić do powstawania rys.