Co pyli w maju? Kalendarz alergika na piąty miesiąc roku

Jakie rośliny pylą w maju? Kalendarz alergika 2023

Maj to przede wszystkim czas, w którym pyłki wypuszczają trawy. To one według badań z programu Epidemiologii Chorób Alergicznych w Polsce wywołują niemal 16 proc. przypadków nieżytu nosa. Dodatkowo alergicy powinni uważać na pyłki m.in.: