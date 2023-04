Szczepienie lisów trwa. Uwaga na spacerach

Wiosenne szczepienie lisów. Preparatu nie należy dotykać

Lekarze weterynarii ostrzegają równocześnie, że pakietów ze szczepionką nie należy dotykać - przynęty te będą omijane przez lisy, co w konsekwencji może doprowadzić do mniejszej liczby zaszczepionych zwierząt. W przypadku kontaktu szczepionki z uszkodzoną skórą, błonami śluzowymi bądź oczami, należy natychmiast te miejsca oczyścić, a także niezwłocznie zgłosić się do lekarza bądź najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.