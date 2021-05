Jastrzębie-Zdrój. Nietypowi goście w Miejskim Ośrodku Kultury

Niestety ich mamę znaleziono martwą. Nie wiadomo, czy zakradła się do budynku by tam urodzić młode, czy dotarła tam już z nimi. Znaleźli ją zaniepokojeni uporczywym zapachem pracownicy placówki. Po przybyciu straży, okazało się że przy martwej lisicy znajdują się młode.

Niestety ze względu na długi weekend, wezwanie odpowiednich służb było możliwe dopiero po kilku dniach. Do tej pory młode liski były dokarmiane przez pracowników. By mogły zostać przetransportowane do Leśnego Pogotowia w Mikołowie, wpierw trzeba je złapać. Służy do tego tzw. żywołapka.