Żółte alerty IMGW. Kiedy skończą się przymrozki?

To już koniec przymrozków?

Wtorek, tak jak poniedziałek, ma być ciepły i słoneczny. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Słonecznie i ciepło ma być także w środę. Termometry wskazywać będą od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku.