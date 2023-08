Żołnierze z Kraju Krasnodarskiego stawiają warunek Putinowi. "Inaczej będziemy musieli wracać do domów"

Wysypisko śmieci to nie tylko problem miejscowości Połtawskaja w Kraju Krasnodarskim. Jak podaje "The Moscow Times", w Rosji takie składowiska toksycznych substancji zajmują powierzchnię około 4 milionów hektarów, mniej więcej tyle, co Holandia. Co roku powiększają się o obszar kilku dużych miast. Oprócz legalnych wysypisk powstają też nielegalne, których liczba dochodzi do 12,5 tysiąca.