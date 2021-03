Żołnierze Wyklęci. Włodzimierz Czarzasty odpowiada Przemysławowi Czarnkowi

"Pojęcie 'Żołnierze Wyklęci' funkcjonuje od niedawna. Ale o żołnierzach mordowanych przez komunistów wiedziałem od wczesnych lat dzieciństwa. Dzięki Lechowi Kaczyńskiemu ta wiedza jest dziś powszechna" - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Polskim Radiu. Co na to wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica)? - W Polsce w tej chwili profesury się dostaje dzięki temu, że zna się poglądy pana Kaczyńskiego - jednego czy drugiego. Pan Czarnek nie jest obiektywną postacią, nie jest też postacią moich marzeń. To typowy aparatczyk, który stara się zideologizować szkołę. Ale porządzą jeszcze 2 lata, wahadło pójdzie w drugą stronę - komentował w programie "Tłit". - Jak pan Czarnek się uczy od pana Kaczyńskiego, to niech się uczy również takich rzeczy, że np. w Opocznie 8 lipca 1945 r. NSZ zabił trzech Żydów, w tym jednego ocalałego z Auschwitz. To są rzeczy, które trzeba przypominać. Ja to robię, Czarnka na to nie stać - dodał Czarzasty.

