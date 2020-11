Żołnierze WOT pomogą szpitalom. "To podważanie i wchodzenie w kompetencje dyrektorów"

- Zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej w uzupełnianiu i monitorowaniu dostępności łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19 stanowi istotne wsparcie. Od jakości i aktualności gromadzonych przez szpitale danych zależy to, jak szybko pacjent trafi do placówki i otrzyma niezbędną pomoc - powiedział Filip Nowak, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, cytowany przez "Rynek Zdrowia".

Wojsko w szpitalach. Pismo do ministra

Jak podaje RMF FM, nie wszystkim podoba się pomoc WOT. Pojawiło się pismo podpisane przez dyrektorów z ponad 140 szpitali. Chodzi o Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. Dokument jest adresowany do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz do wspominanego wcześniej Filipa Nowaka z NFZ .

"Prosiliśmy o pomoc żołnierzy, by wspomogli nas technicznie, ale w zakresie, który wyznaczyliby sami dyrektorzy. Fakt odgórnego narzucenia zadań takich osób przez oddziały wojewódzkie NFZ jest czymś niewyobrażalnym i nieakceptowalnym" - można przeczytać w liście. "To podważanie i wchodzenie w kompetencje dyrektorów " - dodano.

Jako argument podawany jest przykład polecenia, by dyrektorzy przygotowywali stanowiska komputerowe dla żołnierzy. Dzięki temu WOT będzie mógł wprowadzić dane do systemu. "To jawne i bezpośrednie wyrażenie braku zaufania do szpitali przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia" - tłumaczą dyrektorzy, wyrażając "stanowczy sprzeciw".