Żołnierze Putina na froncie. Z kijem ruszyli na miny

Nietypowa neutralizacja min w wykonaniu Rosjan. Agencja Reutera udostępniła nagranie jednego z żołnierzy Putina, który nagrał, jak jego towarzysz rozminowywał ulicę przy pomocy zwykłego kija. W pewnym momencie widać, jak wojskowy azjatyckiego pochodzenia podszedł do miny i uderzył w nią kijem. Wówczas doszło do eksplozji. Za pierwszym razem wszystko poszło dobrze, jednak później przy drugiej minie kij uległ zniszczeniu, a po bohaterze z nagrania było widać, że lekko się wystraszył. Ukraińcy zaminowali pobocze drogi przy użyciu min przeciwpiechotnych PFM-1. Są one koloru zielonego lub brązowego. Dlatego "wtapiają" się w otoczenie, przez co łatwo mogą uszkodzić przeciwnika. Co ciekawe, PFM-1 jest zakazany, aż w 111 krajach. Ten rodzaj miny nie może być rozbrojony po jej uzbrojeniu. Oznacza to, że jedynym sposobem na oczyszczenie terenu z tych niebezpiecznych obiektów jest ich detonacja, a Rosjanie robią to, wykorzystując zwykłe kije.