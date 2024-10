Żołnierze Kima w Rosji. Chiny o "dolewaniu oliwy do ognia"

Według najnowszych ustaleń południowo koreańskiej agencji wywiadowczej (NIS) Kim wysłał do Rosji nie 1,5 tys., a 3 tys. żołnierzy. Łącznie do końca grudnia reżim Kima ma zamiar przerzucić ok. 12 tys. wojskowych. Wśród nich są żołnierze z jednostek specjalnych.