"Żołnierz musi wiedzieć, że państwo za nim stoi". Cezary Tomczyk dla WP

Mamy do czynienia ze strukturą państwową złożoną z setek tysięcy ludzi, która nie zawsze działa w sposób przemyślany. Niemcy przeprosili. Błędy się zdarzają, one są wpisane w funkcjonowanie tak dużych organizmów państwowych. Ale to, co robi PiS, jak manipuluje i kłamie, jest niedopuszczalne. Ktoś może powiedzieć, że oni są albo rasistami, albo cynikami. Ale najgorsze jest to, że to się nie wyklucza.