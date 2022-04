Znowu gorąco wokół Wyspy Węży. Możliwe, że to przygotowania do nowej akcji Rosjan

Nowa akcja Rosjan? Oto co chcieliby osiągnąć

- Po uszkodzeniu mostu w Zatoce Ukraina może mieć problem ze wzmocnieniem sił obronnych regionie Budziaku. Druga niepokojąca informacja to zamieszczona w mediach społecznościowych relacja ukraińskiego dziennikarza o załadunku pięciu okrętów desantowych w Noworosyjsku, porcie nad Morzem Czarnym. Według relacji miałyby one popłynąć do Berdiańska, ale równie dobrze mogą obrać za cel Krym, a później mogą potencjalnie zostać użyte do desantu na obszar Budziaku - mówi WP Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, autor monografii pt. "Operacja Ukraina".