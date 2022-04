Możliwy atak na Ukrainę z Naddniestrza? "Siły zbrojne są gotowe"

W poniedziałek Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego w stolicy Naddniestrza, Tyraspolu, zostało zaatakowane przy użyciu granatnika. We wtorek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tego regionu poinformowało o dwóch eksplozjach dokonanych przy wieży radiowej we w miejscowości Maiac w pobliżu granicy z Ukrainą. Rada Bezpieczeństwa Regionu poinformowała, że doszło również do ataku na jednostkę wojskową we wsi Parkany niedaleko Tyraspola.