Putin nie ma już sił na wojnę? Dmytro Kułeba: Nie jest wystarczająco silny

- Nie wyobrażam sobie momentu, kiedy Putin wyjdzie i powie: "no cóż, przegraliśmy, to był błąd". To się nigdy nie zdarzy, zawsze będą mówić, że wygrywają, że wszystko jest w porządku i wszystko idzie zgodnie z planem - powiedział Dmytro Kułeba w rozmowie z CNN.