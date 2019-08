USA nakłada na Rosję nowe sankcje

Donald Trump wcale nie chce, ale musi. Prezydent USA podpisał rozporządzenie wykonawcze nakładające nowe sankcje na Rosję. Miał go do tego przekonać Kongres. To odwet za atak na Siergieja Skripala.

Donald Trump znów karze Rosję (PAP/EPA, Fot: MICHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL)

O podpisaniu rozporządzenia informuje "The New York Times". W ramach sankcji "zakazano udzielania pożyczek i innej pomocy Rosji przez międzynarodowe instytucje finansowe oraz udzielania większości pożyczek przez amerykańskie banki na rzecz rosyjskich władz".

W ostatnim czasie Kongres miał krytykować Donalda Trumpa za opóźnianie wdrażania nowych sankcji. Gazeta podkreśla, że prezydent USA "nie jest chętny, by karać Rosję, a w zamian stara się nawiązywać lepsze relacje z Moskwą".

W tej sprawie wysocy rangą przedstawiciele Demokratów i Republikanów z komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów mieli wysłać wspólny list do Białego Domu.

Sankcje są związane z próbą otrucia byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i współpracownika wywiadu brytyjskiego.

