Donald Trump w Warszawie. Obawy PiS przed nieprzewidywalnym prezydentem

Wizyta Donalda Trumpa w Warszawie na miesiąc przed wyborami to wielki prezent dla PiS. Ale w partii są też obawy, że Trump tym razem nie będzie tak zdyscyplinowany, jak dwa lata temu. I że może "palnąć jakąś głupotę".

Pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Polsce była dla partii rządzącej wielkim wizerunkowym sukcesem. Amerykański prezydent wygłosił w Warszawie przemówienie pełne historycznych odniesień, które wywarło wrażenie na niemal wszystkich. Do tego chwalił polski rząd za politykę obronną, podpisał umowę ws. sprzedaży Patriotów, a nawet - co mu się wcześniej nie zdarzało - publicznie skrytykował Rosję.

Teraz zyski dla partii rządzącej mogą być jeszcze większe: Trump przyjeżdża do Polski na kilka tygodni przed wyborami, spędzi tu trzy dni i oficjalnie ogłosi zwiększenie obecności żołnierzy USA w Polsce. Co może pójść nie tak?

- Ta wizyta to oczywiście wielki sukces, tak dla nas, jak i dla Polski. To owoc wielu miesięcy starań i naprawdę dużo się napracowaliśmy, by do tego doprowadzić - mówi WP jeden z polityków PiS. - Ale wszyscy wiemy, jaki jest Trump. Nawet jeśli ostatnim w Warszawie był nadzwyczaj zdyscyplinowany, niekoniecznie musi tak być i teraz. Tym bardziej, że w jego otoczeniu nie ma już wielu z tych doradców, którzy temperowali jego różne zapędy - dodaje.