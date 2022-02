Znów szukają Aleksandry i Oliwii. Nie brakuje chętnych do pomocy

- Podczas tych poszukiwań odnajdowane są rozmaite przedmioty czy fragmenty odzieży, które w razie potrzeby zabezpieczamy i kierujemy do badań; konsultujemy też z rodziną, czy mogły one należeć do zaginionych. Jak dotąd nie został jednak znaleziony żaden przedmiot, który jednoznacznie miałby związek z zaginionymi - zdradziła podkom. Chyra-Giereś.