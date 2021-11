Znów rekord czwartej fali. Gorzki komentarz Joanny Muchy

Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce rośnie. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na antenie Polskiego Radia 24, że w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano blisko 16 tys. nowych zakażeń. Do najnowszych danych odniosła się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka Polski 2050 Joanna Mucha. - Czwarta fala po raz kolejny, po raz czwarty, zaskoczyła nasz rząd. Po raz kolejny jest to rząd, który się nie przygotował. A naprawdę mieliśmy już wszystkie dane, wszystkie możliwości, żeby się przygotować - stwierdziła. W ocenie Muchy "powinna być lepsza akcja dotycząca promocji szczepionek - akcja, która by te lęki, które Polacy mają przed szczepieniem się, rozładowywała, żeby ludzie nie bali się zaszczepić".