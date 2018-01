Znów gorąco wokół zmian w kodeksie wyborczym. "To upolitycznienie"

PiS jest coraz bliżej wprowadzenia istotnych zmian w kodeksie wyborczym. Jedną z głównych reform będzie przekazanie części uprawnień z rąk sędziów w ręce polityków. Jedni widzą w tym zwiększenie roli zwykłych Polaków, którzy sami wybrali swoich przedstawicieli, inni zawłaszczenie nadzoru nad wyborami przez obóz władzy.

- Temat reformy kodeksu wyborczego powoli dobiega końca. Jesteśmy na etapie poprawek senackich. Po podpisach prezydenta ustawa wejdzie w życie i tyle. Za niecały rok wybory - zdradza w rozmowie z WP poseł PiS Łukasz Schreiber. Nowe rozwiązania przewidują m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, pozostawienia JOW-ów w gminach do 20 tys. mieszkańców oraz wydłużenie kadencji w samorządach z 4 do 5 lat. Zdaniem PiS, zmiany te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom samorządowców i obywateli. Mają wzmocnić pozycję radnych i zwykłego Kowalskiego.

Znacząco wzrosną tez kompetencje ministra spraw wewnętrznych. W tym miejscu warto podkreślić, że we wtorek funkcję tą objął poseł PiS Joachim Brudziński, który do tej pory zajmował się przygotowywaniem struktur partii właśnie do zbliżających się wyborów. - To dziwny podtekst i jedno z drugim nie ma nic wspólnego - podkreśla Schreiber. Największe emocje budzą jednak zmiany dotyczące Państwowej Komisji Wyborczej.