"Zniknął z technologicznego radaru". Jak Jaworek unikał zatrzymania?

Wszczęto śledztwo

W związku z odnalezieniem ciała w Dąbrowie Zielonej w poniedziałek wszczęte zostało śledztwo w sprawie doprowadzenia mężczyzny o nieustalonej tożsamości do targnięcia się na własne życie poprzez namowę lub udzielenie mu pomocy. Grozi za to od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.