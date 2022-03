Znany kardynał przyjeżdża na zaproszenie ojca Rydzyka. "Może to być próba trywializowania pedofilii"

Przyjazd kard. George Pella ma być wielkim wydarzeniem. Radio Maryja zachęca, by przy tej okazji zakupić książkę o jego historii w internetowej księgarni powiązanej z radiostacją. Nie brakuje też obaw. W przeszłości o. Tadeusz Rydzyk "zasłynął" z wypowiedzi, w których przekonywał, że to duchowni są ofiarami nagonki, a media nieraz próbują na siłę zrobić z nich pedofiliów lub homoseksualistów. Pamiętna jest również chwila, kiedy redemptorysta bronił biskupa Edwarda Janiaka, oskarżanego o tuszowanie pedofilii. - To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże - mówił wówczas Rydzyk. Na oburzenie opinii publicznej redemptorysta zareagował oświadczenie, w których przeprosił za wypowiedziane słowa.