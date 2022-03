Kompromitacja Watykanu w obliczu inwazji na Ukrainę. Duda chciałby zmienić podejście papieża

Publicysta wyjaśnia, że kontakty między Watykanem a Moskwą wynikają między innymi z przekonania, że "w dialogu ekumenicznym konieczna jest Moskwa". - Według mnie to już fałszywe założenie. To nie byłoby proste, ale gdyby ukraińskie prawosławie połączyło się, dwie pozostające w sporze cerkwie: jedna należąca do patriarchatu Konstantynopola, druga – z coraz większą niechęcią – do patriarchatu moskiewskiego, to po ich zjednoczeniu rosyjska cerkiew stałaby się trzecią cerkwią na świecie – po Ukrainie i Rumunii. To zmieniłoby rozkład sił w światowym prawosławiu, bardzo wzmocniłoby patriarchę Konstantynopola Bartłomieja. Co ciekawe, też nie wiemy o tym, by papież w ciągu ostatniego miesiąca z nim rozmawiał.