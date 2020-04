Sąd Najwyższy w Australii zdecydował. Kardynał George Pell wychodzi na wolność

Kardynał George Pell, australijski duchowny wychodzi na wolność po wyroku Sądu Najwyższego, który zajął się jego apelacją . Były skarbnik Watykanu był oskarżony o pedofilię. To najstarszy i najwyższy rangą duchowny oskarżony o ten proceder.

Australia. Kardynał George Pell ma poparcie Sądu Najwyższego

Pell od dwóch lat walczył przed australijskim wymiarem sprawiedliwości. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok niższej instancji i skazał go na karę więzienia . Teraz ten wyrok został uchylony.

Jak informuje "Guardian", we wtorek ława przysięgłych Sądu Najwyższego w Brisbane podjęła decyzję o natychmiastowym uwolnieniu Pella i unieważnieniu ciążącego na nim wyroku.

Australia. Kardynał George Pell newinny

Sędziowie uznali, że wcześniejsze sądy powinny mieć wątpliwości co do zeznań świadków. Powinno też zwrócić się uwagę na ogół materiału dowodowego. Werdykt zapadł, a sąd nakazał uniewinnienie Pella.

Zapis ten znalazł się również w streszczeniu wyroku, gdzie sąd najwyższy wskazał, że przysięgli powinni podejść do sprawy z większą dozą racjonalności. "Dowody i zeznania świadków wymagały jednak, aby ława przysięgłych, działając racjonalnie, miała uzasadnione wątpliwości co do winy oskarżonego w związku z przestępstwami, których dotyczyły domniemane zdarzenia" - czytamy w uzasadnieniu wyroku.