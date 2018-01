Znana prawniczka z Ukrainy zamordowana. Nagie ciało w rzece

Iryna Nozdrowska była działaczką organizacji obrony praw człowieka. Przed zaginięciem grożono jej śmiercią.

Rozprawa odwoławcza

Dwa ostatnie lata Nozdrowska spędziła na walce o sprawiedliwy wyrok dla Dmytra Rososzańskiego, który we wrześniu 2015 roku zabił po alkoholu i narkotykach jej 26-letnią siostrę. Kobieta osierociła małe dziecko.

Choć śledczy nie mieli wątpliwości co do winy mężczyzny to proces trwał wiele miesięcy, a w jego trakcie okazało się że oskarżony jest bliskim krewnym sędziego z obwodu kijowskiego. Rososzański został ostatecznie skazany na siedem lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci, ale 27 grudnia odbyła się w Kijowie rozprawa odwoławcza. Istniało duże prawdopodobieństwo, że mężczyznę obejmie amnestia i zostanie zwolniony z odbywania kary.