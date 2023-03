Znaleźli paczkę ze słonecznikiem. Osłupieli, gdy otworzyli łuski

Funkcjonariusze zakładu karnego w Al-Batrun dokonali zaskakującego odkrycia. W łuskach słonecznika znaleźli tabletki odurzające. Podejrzenia strażników pojawiły się, gdy jeden z więźniów otrzymał niecodzienną paczkę z przekąską, w której znajdował się słonecznik. Postanowiono poddać zawartość szczegółowej kontroli. Okazało się, że wewnątrz każdej z łusek ukryte były narkotyki w formie tabletek z amfetaminą. Same zaś łupinki były bardzo dokładnie posklejane. Odnalezionymi tabletkami były Captagon oraz Artane zawierające amfetaminę. Paczka z niespodzianką miała trafić do 25-letniego więźnia, we wtorek 7 marca. Zarówno on, jak i dostarczający przesyłkę kurier, stali się przedmiotem śledztwa w tej sprawie. Libańskie Siły Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF) poinformowały ponadto o dwóch innych udaremnionych akcjach związanych z przemytem narkotyków, w tym 960 tysięcy tabletek o nazwie Captagon oraz 208 kilogramów haszyszu. Captagon, czyli tabletki z amfetaminą to obecnie często wybierane przez młodzież środki odurzające w krajach arabskich Zatoki Perskiej.